Oropa, i prossimi appuntamenti al Giardino Botanico

bioBItech-Nuove tecnologie per la scoperta della biodiversità

La biodiversità è una risorsa globale alla base della capacità degli organismi ad adattarsi, tramite la selezione naturale, ai cambiamenti dell'ambiente in cui vivono. La sua conservazione è quindi essenziale per la corretta regolazione degli ecosistemi.

bioBItech vuole avvicinare gli studenti e le loro famiglie alla conoscenza e alla tutela della biodiversità attraverso innovativi metodi didattici, utilizzo di tecnologie digitali e collegamento con gli specialisti ed è concepito come uno sforzo collaborativo tra studenti, insegnanti e ricercatori per creare una rete di conoscenza e valorizzazione della biodiversità nel territorio biellese. La proposta vuole rappresentare un modello esportabile di educazione ambientale nelle politiche di governo del territorio in genere, quale strumento finalizzato a favorire processi partecipativi, sviluppare e ampliare la conoscenza del capitale naturale e del territorio dove viviamo e abitiamo. Per questo motivo, il progetto coinvolge gli studenti in un processo di apprendimento attivo, aumentando nel contempo la consapevolezza sociale sulla protezione ambientale e sulla sostenibilità nel territorio e permetterà di migliorare la capacità di insegnanti e studenti di svolgere indagini scientifiche semplici ma affidabili.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è il risultato della collaborazione tra l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore (capofila), WWF oasi e aree protette piemontesi ETS-Giardino Botanico di Oropa e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA UniTO (Partner), con la collaborazione del Garden Club Biella e del Gruppo Micologico Biellese.

Kick-off meeting - Venerdì 26 maggio 2023 ore 16:00 - 18:00 Programma dell'evento di presentazione del progetto di Educazione ambientale bioBItech.

SALUTI DI APERTURA 16:00-16:20 | Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

16:20-16:30 | Fabrizio Bottelli (Direttore Giardino Botanico di Oropa): Il progetto bioBItech, nuove tecnologie per la scoperta della biodiversità. 16:30-16:50 | Marco Galaverni (Direttore Programma & Oasi WWF Italia): La conservazione della biodiversità-Sfida per il futuro. 16:50-17:10 | Edoardo Villa (Responsabile dei Servizi Conservazione, Gestione Ambientale e Faunistica e Gestione Forestale dell'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore): Le attività del Parco Ticino Lago Maggiore per la tutela della Biodiversità. 17:10-17:30 | Maria Luisa Pedullà (Resp. Area Educazione Giardino Botanico di Oropa): La Biodiversità a Scuola, l'esperienza del Giardino Botanico di Oropa. 17:30-18:00 | Deborah Isocrono (DISAFA-Università di Torino, Resp. scientifica del progetto): iNaturalist, uno strumento per la scoperta della biodiversità e la Citizen science. Seguirà rinfresco Registrazione e modalità di partecipazione La partecipazione è aperta a tutti (anche streaming), registrazione da effettuarsi online: https://forms.gle/GWjGpefmBh5CDTwo9

Biologico è... Natura! L'evento di WWF e FederBio

Il 27 maggio vieni a scoprirlo nel Giardino Botanico di Oropa

Nel mese di maggio tornano gli eventi del WWF e FederBio dedicati alla promozione dell'agricoltura biologica e la sua importanza per la tutela della salute delle persone e degli ecosistemi. Maggio è anche il mese dedicato alla scoperta delle Oasi WWF nel quale si terranno le “Giornate delle Oasi WWF” in tutta Italia, in un'edizione ancora più ricca di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura e scoprirne la meraviglia e il valore per il nostro benessere. Quest'anno alcune Oasi (come quella di Oropa) hanno un richiamo speciale, l'agricoltura biologica e il suo valore per la tutela della biodiversità in natura.

L'agricoltura biologica, priva di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi e fertilizzanti), è il modello agroecologico più avanzato e rispettoso dell'ambiente, alternativo al modello convenzionale intensivo. Le aziende agricole condotte con il metodo biologico sono più ricche di natura rispetto a quelle convenzionali, con una maggiore presenza di uccelli, rettili, anfibi e insetti, in particolare Apoidei e Lepidotteri. L'agricoltura biologica tutela anche la straordinaria biodiversità del suolo, dove vivono innumerevoli forme di vita che contribuiscono a mantenere fertili e in salute i terreni, a mitigare il cambiamento climatico, a immagazzinare e depurare l'acqua, prevenire l'erosione.

Per divulgare lo straordinario valore dell'agricoltura biologica, il WWF Italia, in collaborazione con FederBio, organizza nel mese di maggio 24 eventi nell'ambito di un più vasto programma di iniziative per le “Giornate delle Oasi WWF” con l'obiettivo di coinvolgere le persone in attività d'informazione e sensibilizzazione sui temi dell'agricoltura sostenibile e sue relazioni con la conservazione della Natura. Le attività proposte Giardino Botanico di Oropa nella giornata di sabato 20 maggio saranno dedicate agli impollinatori (il 20 maggio scorso è stata la Giornata mondiale a loro dedicata): - degustazioni di miele dell'Az. Agricola di Nicola Cordero di Montezemolo (tutto il giorno) - degustazioni di idromele dell'Azienda Idromele Biellese di Alessio Vaccari (tutto il giorno) - laboratori per bambini dedicati agli impollinatori (ore 11:00 e 15:00) - visite guidate al Giardino (ore 11:00 e 15:00)

L'appuntamento è presso il Giardino Botanico di Oropa (dietro la Basilica Superiore del Santuario di Oropa) apertura dalle ore 10:00 alle 18:00 Il progetto “Biologico è... Natura!” è parte integrante della Campagna WWF “Sustainable Future” che ha lo scopo di creare conoscenza, consapevolezza e responsabilità per una trasformazione sostanziale dei sistemi economici e culturali, a partire dalle scelte quotidiane individuali fino all'azione collettiva, per accelerare il percorso verso una sostenibilità a lungo termine. Gli eventi “Biologico è... Natura!” sono realizzati con la sponsorizzazione del progetto europeo BEING ORGANIC in EU, una campagna di promozione proposta da FederBio in collaborazione con Naturland cofinanziata dall'Unione Europea che prevede un insieme articolato di azioni con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, il prestigio e il consumo dei prodotti ortofrutticoli biologici verso i due paesi target: Italia e Germania.

In particolare, il progetto intende aumentare e rafforzare la considerazione da parte del consumatore verso l'agricoltura biologica europea e la sua qualità; aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del metodo e dello standard dell'agricoltura biologica dell'UE; far conoscere il logo biologico dell'UE. I programmi dei 24 eventi del mese di maggio in tutta Italia sono disponibili sul sito web del WWF nazionale: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/giornata-delle-oasi/

Visite guidate alla Riserva Naturale Parco Burcina "F. Piacenza"

Il Parco della Burcina di Pollone o meglio la Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza”, per i biellesi, è il parco per eccellenza, il luogo dove fare da soli o con amici e famiglia piacevoli passeggiate, ma anche molti turisti hanno apprezzato questo luogo tanto da essere entrato nella rosa dei parchi più belli d'Italia, nonchè candidato dal FAI come Luogo del cuore. In base ad un accordo tra i due soggetti, al WWF vengono assegnati incarichi per la gestione delle visite guidate e l'educazione ambientale e ad altre attività di divulgazione, come ad esempio la Biblioteca nella Natura, all'interno del Casino Blu del Parco Burcina. EGAP Ticino e Lago Maggiore e WWF Biella sono inoltre impegnati nella gestione della Green School Biella che svolge parte delle sue attività nelle strutture del Parco Burcina. Le attività sono condotte dallo Staff tecnico del Giardino Botanico di Oropa, Clorofilla Soc. Coop.

Sabato 28 maggio 2023

L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, nell'ambito della rassegna musicale "Le Stagioni del Parco", organizza un concerto a chiusura della stagione primaverile nella Riserva Naturale della Burcina "F. Piacenza" per il giorno 28 maggio alle ore 18:30 presso Cascina Emilia (durata prevista circa un'ora). Alle ore 16:00 sarà possibile effettuare una visita guidata alla fioritura dei Rododendri a cura di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi ETS. Un facile percorso adatto a tutti, anche per famiglie con bambini, in compagnia di una Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni e prenotazioni È indispensabile la prenotazione, da effettuarsi online: https://forms.gle/QFmqVEDLyfuBLmcTA PRENOTAZIONI APERTE SINO ALLE ORE 18:00 del 27/05/23. Costi: donazione € 8,00/persona (bambini sino a 12 anni gratuito) Partenza ore 16:00 dalla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu, laghetto), a pochi minuti dal parcheggio di Pollone (BI).

Sabato 3 giugno 2023

APGI-Associazione Parchi e Giardini d'Italia promuove l'iniziativa "Appuntamento in Giardino", in programma sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani. La manifestazione, pensata come un'autentica "festa del giardino", nasce in accordo con l'iniziativa "Rendez-vous aux jardins", che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. L'iniziativa ha l'obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani: un'occasione per far conoscere al pubblico giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti con eventi e attività ad-hoc. Sabato 3 giugno al Parco Burcina verrà proposta la visita guidata "Giro del Mondo in 80 piante (più o meno...)", percorso della durata di circa due ore, adatto a tutti, in compagnia di una Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni e prenotazioni È indispensabile la prenotazione, da effettuarsi online: https://forms.gle/uTPyYnpbrf2i6PB78 PRENOTAZIONI APERTE SINO ALLE ORE 18:00 del 02/06/23. Costi: Gratuito Partenza ore 15:00 dalla Biblioteca nella Natura WWF (Casino Blu, laghetto), a pochi minuti dal parcheggio di Pollone (BI).

Domenica 4 giugno 2023

