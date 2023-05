A Cittadellarte arriva BAM – Biella Arte Musica

Il 9 giugno Cittadellarte apre i suoi spazi per BAM (Biella Arte Musica) un evento realizzato da Cittadellarte e No Smoking in sinergia con Biwildche riprende la pluridecennale tradizione della Fondazione Pistoletto come contenitore di co-autorialità artistica e di aggregazione giovanile, e la rilancia verso un evento che si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori e universitari.

Il programma prevede musica dal vivo, installazioni artistiche, body painting, murales, "salotto urbano" (a cura del Collettivo Niente da Fare) e laboratori espressivi, e richiama lo spirito e le correnti creative delle passate “Giornate dell’Arte” il cui successo è ancora nella memoria di una generazione di giovani Biellesi, e che ha contribuito a formare un vivaio di giovani professionisti delle industrie creative dello spettacolo e della musica.Interno al BAM si inserisce Woolparty, evento per i ragazzi organizzato da Woolscape (un progetto di promozione turistica -culturale del Biellese come Paesaggio della Lana) un momento di condivisione, performance e gioco - a cura di Accademia Unidee e Alterazioni Video - che vedrà la realizzazione di un set televisivo, con green screen, da attraversare e vivere liberamente e creativamente.

I partecipanti saranno coinvolti in un casting/performance per una trasmissione sulla cultura della lana e la sostenibilità nell'era della post verità. L’evento è un incontro tra cultura locale, arte e pratiche di partecipazione, combinando creatività, tecnologia e performance artistiche, dove tutti possano avere l'opportunità di mettere alla prova il proprio talenti.La giornata si articolerà intorno ad un ricco programma: dalle 14 ci saranno esibizioni di scuole di danza del bielleseNo Smoking è un collettivo di giovani universitari biellesi costituito per organizzare questo evento.