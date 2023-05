Rete Museale Biellese e Slow Food Travel Montagne Biellesi hanno presentato la nuova stagione

Anche quest’anno la Rete Museale Biellese e Slow Food Travel Montagne Biellesi – entrambe sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – si sono presentate insieme, sottolineando così una sinergia già avviata e sviluppatasi dal 2019. L’inaugurazione della stagione si è tenuta lunedì 22 maggio a Palazzo Gromo Losa, evidenziando il legame tra le due realtà e il sito della Fondazione CRB aderente alla Rete. Per l’occasione sono state presentate le iniziative dei due progetti, cui aderiscono 30 siti museali e 47 realtà tra produttori, ristoratori e strutture ricettive; è stato un evento corale che ha coinvolto tutti gli attori e ha dato la possibilità ai partecipanti di condividere un aperitivo con degustazione, dal nome Il Biellese in un Piatto, preparato dai cuochi di Slow Food Travel Montagne Biellesi con almeno un ingrediente di ciascun produttore della comunità. La risposta dei Biellesi? Un successo, con la sala gremita di pubblico di ogni età, giunto al sito di Biella Piazzo per scoprire le eccellenze territoriali messe in rete dai produttori.

I protagonisti

Giuseppe Pidello, coordinatore della Rete Museale Biellese, ha alzato il sipario sulla serata e sulla stagione, con un intervento introduttivo che ha illustrato ai presenti le specificità dell’edizione 2023 (tutti i dettagli verranno resi noti successivamente); a seguire è intervenuta Barbara Caneparo, che ha spiegato come si articola e come è impostata la comunicazione offline e online del progetto, definendo inoltre il ruolo dei canali social. Dalla Rete si è passati a Slow Food Travel Montagne Biellesi, con l’intervento di Nazarena Lanza, la quale ha annunciato una delle novità di quest’anno, ossia nuove escursioni da percorrere a piedi o in bicicletta insieme a guide selezionate, tra produttori, degustazioni, paesaggi e siti della Rete Museale Biellese; lo scorso fine settimana, ad esempio, erano in programma Una transumanza in Valle Elvo verso le sorgenti di burro e toma, Un brindisi alle fioriture – escursione tra i rododendri e i sapori del triverese, Valle Elvo: i Paesi dei Pé d’Oca in bicicletta e Pic nic in paradiso… tra le colline di Cavaglià. Da Slow Food Travel Montagne Biellesi si è passati a Slow Food Piemonte e Valle D’Aosta, con l’intervento di Roberto Costella. Sul palco ha infine preso forma un mosaico di voci di cuochi, produttori, strutture ricettive e guide, che hanno spiegato la composizione, gli ingredienti de Il Biellese in un Piatto e gli itinerari proposti per conoscerne le realtà.

Tutti i siti della nuova edizione della Rete

La Rete Museale Biellese aprirà da giugno a ottobre (giorni e orari di apertura sul sito: atl.biella.it/rete-museale-biellese).

Ecco tutti i siti della stagione 2023: Museo del Territorio Biellese a Biella, Antonio Bertola ingegnere militare a Muzzano; Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo a Rosazza; Casa natale di Pietro Micca a Sagliano Micca; Casa Zegna a Valdilana; Castello Vialardi di Verrone e Falseum a Verrone; Centro di Documentazione del Lago di Viverone; Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro a Netro; Centro di Documentazione sull’Emigrazione a Donato; Cittadellarte - Fondazione Pistoletto a Biella; Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge a Cossato; Ecomuseo della Civiltà Montanara a Muzzano (frazione Bagneri); Ecomuseo della Lavorazione del Ferro (Fucina Morino) a Mongrando; Ecomuseo della Terracotta a Ronco Biellese; Ecomuseo della Tradizione Costruttiva alla Trappa di Sordevolo; Ecomuseo della Vitivinicoltura al Ricetto di Candelo; Ex Mulino Susta a Valdilana; Fabbrica della Ruota a Pray; Lanificio Botto e villaggio operaio a Miagliano; Museo degli Acquasantini a Pettinengo; Museo del Bramaterra a Sostegno; Museo della Passione a Sordevolo; Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso a Campiglia Cervo; Museo delle Migrazioni a Pettinengo; Museo dell’Infanzia a Pettinengo; Museo dell’Oro e della Bessa a Zubiena; Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa; Palazzo Gromo Losa a Biella; Palazzo Vercellone - Archivio Lanifici Vercellone a Sordevolo; Santuario di San Giovanni d’Andorno a Campiglia Cervo.