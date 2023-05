Per molte persone può essere utile capire come ottiene una segnalazione cattivo pagatore perché si tratta di una lista dalla quale però ci si può cancellare. Tenendo presente comunque che è una cosa proprio che può capitare c'è un periodo di difficoltà che dal punto di vista economico soprattutto in questi ultimi anni dove la crisi ha colpito molte persone per via della pandemia e di altre cose:quindi può succedere di non riuscire a pagare qualche rata di un prestito o di un mutuo.

Però è meglio sapere ed essere pronti sul fatto che queste che vengono definite inadempienze possono portare a essere iscritti sul registro proprio dei cattivi pagatori:ci riferiamo una banca dati dove sono segnalate tutte quelle persone che hanno uno storico negativo per quanto riguarda i rimborsi e che servirà agli istituti finanziari e alle banche per valutare il merito creditizio di quella singola persona.

In questo caso la cosa è abbastanza semplice da comprendere e cioè gli istituti vorranno rimediare il rischio di insolvenze future :questo vorrà dire che nel caso in cui una persona felice su questo registro può vedersi negare prestiti, finanziamenti mutui carte di credito, e tanto altro o magari vedersi anche revocare un fido, o addirittura vedersi chiedere la restituzione delle carte.

Teniamo presente che in questi registri e cioè nelle banche dati ci sono iscritti tutti i soggetti che hanno richiesto un qualunque tipo di finanziamento e vengono chiamati nello specifico sistemi di informazione redditizie al cui interno, nel caso di irregolarità nei pagamenti e di ritardo può venire inserita la segnalazione di un cattivo pagatore.

La più nota tra queste banche dati è quella gestita dalla società Crif anche se ci sono altri database gestiti da società private. Oltre ovviamente alla famosa centrale della banca d'Italia dove vengono segnalati i clienti che devono restituire almeno 30.000€

Ovviamente in questi casi quindi ci si chiederà quali sono le circostanze per le quali si verrà segnalati come cattivi pagatori. La buona notizia è che non basterà un ritardo su una rata o un disordine nel rimborsi per finire in questa lista perché comunque in genere una segnalazione partirà nel caso in cui il cliente non abbia pagato due rate consecutive per i due mesi successivi.

In ogni caso prima di procedere con la segnalazione ci sarà l’ intermediario che è tenuto ad avvisare il cliente con una raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà essere recapitata almeno due settimane prima della possibile iscrizione al registro perché in quel modo si può invitare la persona a regolarizzare la sua posizione.

Nel caso in cui il cliente provvederà in tempo a saldare il debito la segnalazione non partirà nemmeno. Ma in caso contrario verrà indicato come cattivo pagatore con le conseguenze che abbiamo già detto.

Ricordiamo infine che ci sono dei meccanismi di cancellazione automatici per quanto riguarda queste informazioni: però sono cose molto tecniche per le quali conviene informarsi in maniera più specifica