Nino D’Angelo in concerto a Biella

Giovedì 23 novembre 2023 alle 21 il Teatro Odeon ospiterà “A gentile richiesta…il poeta che non sa parlare”: il nuovo tour di Nino d’Angelo. “Ho voglia di divertirmi ancora con il mio pubblico che anche quest’estate ha dimostrato di amarmi con tanti sold-out in giro per il BelPaese.

Sarà l’occasione per ripercorrere insieme più di 40 anni di canzoni” A gentile richiesta…Nino D’Angelo è pronto a tornare in scena con ‘Il Poeta che non sa parlare”: “Ho deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che ha sempre dimostrato di amarmi. E anche per dare l’occasione a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour. Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli Anni ‘80 e per riflettere con quelli successivi”, le parole di Nino D’Angelo, che non potrà non cantare successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista al Premio Tenco.

“L’arrivo di Nino D‘Angelo è stata una sorpresa – spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino –. Tutto nasce dallo spettacolo di Gigi D’Alessio: si è trovato così bene in città tanto da dare il via a questo nuovo imperdibile evento. Ringrazio il Contato del Canavese per il solito ottimo lavoro e posso affermare che il concerto di Nino D’Angelo è solo un assaggio. La cosa sensazionale è di essere entrati in un circuito professionistico, grazie al quale sono gli stessi artisti a proporsi. Per questo motivo stiamo lavorando in ottica PalaForum per portare in futuro altri grandi eventi e artisti di fama internazionale”.