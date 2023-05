Lutto nella scuola biellese, è morta a 60 anni la professoressa Anna Stupenengo

Lutto nel mondo della scuola per la morte di Anna Stupenengo, mancata ieri all'età di 60 anni. Apprezzata docente per le sue qualità umane e professionali, ha insegnato per tutta la vita la lingua francese. Nell'ultimo periodo ha formato gli studenti del Gae Aulenti.

Lascia nel dolore il compagno Lorenzo, insieme ai parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato alle 19 di oggi nella chiesa parrocchiale di Valle San Nicolao. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 15 di domani, giovedì 25 maggio.