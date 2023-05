Il guado di Castelletto è chiuso per le piogge ma qualcuno rimuove la rete di protezione per passare (foto di repertorio dalla pagina Facebook del comune di Castelletto Cervo)

Nonostante i divieti e l’effettivo pericolo che si poteva correre, alcuni utenti della strada non ci hanno pensato due volte e hanno divelto la rete di protezione posta a sicurezza del guado di Castelletto Cervo, installata a causa dell’allerta meteo dei giorni scorsi. Nonostante il passaggio fosse ancora pieno di fango e non ancora a norma di sicurezza.

“Purtroppo è mancato il buon senso – spiega Elisa Pollero, presidente dell’Unione dei Comuni tra Baraggia e Bramaterra – Capisco il disagio delle persone ma certi comportamenti non sono accettabili. Le regole vanno rispettate. Sul posto è intervenuta la Protezione Civile per richiudere la strada ma qualcuno ha di nuovo gettato la rete a lato. Ora, con i Carabinieri, faremo delle verifiche con le immagini di videosorveglianza. Inoltre, si sta lavorando per ripristinare le sbarre”.