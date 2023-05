Quando parliamo di un'indagine controllo sui minori è chiaro che parliamo di un qualcosa di molto importante per i genitori che hanno dei figli magari adolescenti e che devono esercitare un controllo soprattutto in quegli anni così delicati per prevenire dei problemi e soprattutto per prevenire delle situazioni di pericolo che purtroppo comunque ci possono sempre stare

Naturalmente quando parliamo di queste indagini parliamo del ruolo degli investigatori privati che quando ci andiamo a a parlare su questo argomento ci diranno che comunque il concetto di responsabilità genitoriale è previsto nel codice civile in vari articoli dove si puntualizzano i doveri dei genitori e figli e i genitori non solo hanno l'obbligo di educare ma anche di vigilare sui loro figli minorenni

E soprattutto nella nostra società attuale sono tanti i pericoli per i minori a cui incorrere all'interno della sua adolescenza per quanto riguarda frequentare delle cattive compagnie che comunque hanno comportamenti scorretti al di fuori di casa

E quindi magari possiamo pensare al classico minore che fa finta di andare a scuola invece poi frequenta un gruppo di persone che fanno azioni violente o comunque fanno azioni illecite o Ffnno uso di droghe o spacciano droga

A questi pericoli che ci sono sempre stati si aggiungono i pericoli che riguardano la tecnologia e quindi che riguardano i social con situazioni che possono essere trascurate finché poi dei familiari si rendono conto magari su segnalazione della scuola che i loro ragazzi hanno dei problemi e bisogna subito intervenire

Tra l'altro ci possono essere dei segnali di allarme a parte l'avviso della scuola che possono spingere una famiglia a rivolgersi ad un investigatore privato e parliamo di mutamenti dell'umore e anche delle frequentazioni losche oltre che di oggetti strani come Bilancini di precisione o bottiglie di plastica vuote, o pipe o coltellini, nonché anche la scarsa tolleranza a gestire delle frustrazioni e quindi dei divieti che hanno delle risposte molto aggressive

In questo senso un'attività investigativa che ha come obiettivo il controllo di quel minore o di quella minore è molto importante per prevenire situazioni pericolose così evitando quel minore compie dei danni

Quando percepiamo che un nostro figlio adolescente ha dei problemi dobbiamo muoverci velocemente

Che poi altro non vuol dire che se abbiamo dei sospetti che per esempio sta frequentando dei personaggi un po' loschi non dobbiamo aspettare che compie un reato come per esempio un furto in un negozio, ma dobbiamo subito andare dall’investigatore privato così che li mettono sotto controllo magari con delle registrazioni video, audio e con dei pedinamenti cosi che vediamo la situazione con i nostri occhi e decidiamo come intervenire

Questo significa che poi l'investigatore in questione ci porterà una relazione con tutte le prove concrete che ha trovato e a quel punto decideremo il da farsi