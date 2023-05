I ragazzi del Liceo Sella a scuola dai maestri del cinema con "CiakMotoreAzione!"

Si svolgerà Venerdì 26 maggio 2023 al Liceo G. e Q. Sella di Biella, il primo appuntamento con “CiakMotoreAzione!”, giornata di laboratori che fa parte di un progetto più articolato chiamato IMMAGINArsi NEL FUTURO.

CiakMotoreAzione! prevede due giornate dove i ragazzi avranno la possibilità di scoprire i segreti delle professioni del cinema. Gli studenti incontreranno quattro professionisti in rappresentanza dei mestieri di regista, sceneggiatore, operatore di ripresa e fonico. Dopo una sessione plenaria di presentazione, è previsto che ogni professionista conduca un laboratorio con i ragazzi avvicinandoli ai segreti del suo mestiere. I singoli laboratori saranno coordinati dagli orientatori che guideranno i partecipanti alla creazione di un atlante delle professioni del cinema redatto con gli occhi dei ragazzi. Durante il secondo incontro, che si terrà mercoledì 7 giugno 2023, i ragazzi incontreranno e svolgeranno laboratori pratici con altri quattro professionisti: un direttore della fotografia, un montatore, un’attrice\doppiatrice e una costumista\scenografa. Si calcola che, in totale, nel corso delle due giornate, prenderanno parte ai laboratori 160 ragazzi. Gli incontri con il mondo professionale della produzione cinematografica saranno coordinati da Teresa Biondi, operatore di educazione audiovisiva a scuola, e rappresentano, per i ragazzi del liceo, un'esperienza significativa per l'acquisizione di competenze trasversali e per lo sviluppo di capacità di orientarsi nella realtà sociale.

Ecco l'elenco dei laboratori previsti:

Venerdì 26 maggio 2023

Ciak si gira: il mestiere di Regista con Michele Burgay

Dalla carta allo schermo: la Sceneggiatura con Beppe Anderi

Un occhio aperto sul mondo: l'Operatore di ripresa con Ivo Bonato

Cinema per le orecchie: il mestiere di Fonico con Ted Consoli

Mercoledì 7 giugno 2023

Lavorare con la luce: il Direttore di Fotografia con Daniele Trani

Ritmo e narrazione: il Montaggio con Alessandro Zorio

Il corpo, il volto, la voce: fare l'Attrice/Doppiatrice con Manuela Tamietti

Vestire il cinema: il mestiere della Costumista con Laura Rossi

Le due giornate denominate “CiakMotoreAzione!”, rappresentano soltanto la terza e conclusiva parte di un progetto molto più ampio. IMMAGINArsi NEL FUTURO è infatti un progetto finanziato attraverso un bando del Programma CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola coordinato dal Ministero della Cultura (MIC) e Ministero dell'Istruzione (MIM). Il bando è stato vinto dall' Istituto Comprensivo di Cossato (che è anche ente capofila) e dall'I.I.S. G. e Q. Sella di Biella. Partecipano al progetto, come enti partner: VideoAstolfoSullaLuna, il Cinema Verdi di Candelo e il Consorzio sociale Il Filo da Tessere.