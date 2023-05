"Biella gioca in giro", come cambia la viabilità in città

In occasione della manifestazione denominata “Biella gioca in giro” organizzata dall’associazione CNA di Biella in programma sabato 27 maggio 2023, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare, eccetto veicoli al seguito della manifestazione provvisti di contrassegno identificativo rilasciato dall’organizzatore, dalle ore 12 alle ore 19,30 di sabato 27 maggio nelle seguenti aree:

a) via Trento tratto compreso tra via Piave e via Zara;

b) via Trieste tratto compreso tra via Piave e via Asmara;

c) via Italia tratto tra via XX Settembre e piazza S. Marta;

d) via Italia angolo via G di Valdengo;

e) piazza Fiume;

f) piazza Santa Marta.

Sempre sabato sarà istituita la sospensione della circolazione veicolare, eccetto veicoli al seguito della manifestazione provvisti di contrassegno identificativo rilasciato dall’organizzatore, in piazza Martiri della Libertà (tratto delimitato su stalli bianchi) dalle ore 9.00 alle ore 18,30.

Nel medesimo orario sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Lamarmora (area antistante ATL), in piazza Martiri della Libertà (tratto delimitato su stalli bianchi), viale Roma tratto compreso tra via Trieste e piazza Adua (rimozione forzata ambo i lati).