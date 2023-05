Biella, altre modifiche alla viabilità nel fine settimana

In occasione dell’evento presentato da Banca Patrimoni Sella in programma il 26 e 27 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, autobus a seguito della manifestazione e veicoli adeguatamente riconoscibili, nelle seguenti aree e periodi:

a) piazza Pertini sabato 27 maggio 2023 dalle ore 7.30 alle ore 16.30;

b) via Seminari, da via Vescovado/Arnulfo per tutta l’area adiacente la Banca Patrimoni a via Seminari, ultimi tre stalli prima di via Amendola, dalla mezzanotte alle ore 14.00 di sabato 27 maggio;

c) via Garibaldi, da via Gramsci a via Arnulfo dalla mezzanotte alle ore 14.00 di sabato 27 maggio;

d) via Arnulfo, area di sosta ricompresa con via Garibaldi dalle ore 8.00 di venerdì 26 maggio alle ore 18.00 di sabato 27 maggio;

e) via Arnulfo area di sosta a pagamento orario per tutta la giornata di sabato 27;

f) parcheggio multipiano Autosilo Boglietti, dalle ore 18.00 di venerdì 26 alle ore 18.00 di sabato 27 maggio;

g) via Corradino Sella, ambo i lati, tratto tra via Milano e il Ponte della Maddalena (Salita di Riva, eccetto veicoli autorizzati con pass) dalle ore 8.00 di venerdì 26 alle ore 18,00 di sabato 27 maggio.

2. E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto mezzi al seguito della manifestazione e residenti/aventi diritto in ingresso e in uscita dei passi carrai, nell’area di cui ai punti n°1 a, b, c, d, e via Arnulfo da via Garibaldi/Seminari a via Sebastiano Ferrero dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di sabato 27 maggio.

3. E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto mezzi al seguito della manifestazione in via Corradino Sella da via Milano al Ponte della Maddalena (Salita di Riva) dalle ore 18.45 alle ore 23.00 di venerdì 26 maggio e dalle ore 13.00 alle ore 17.30 e comunque fino a cessata necessità di sabato 27 maggio.

4. E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto mezzi al seguito della manifestazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti sabato 27 maggio dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e comunque fino alla fine del passaggio, nelle seguenti vie: Seminari, Duomo, Italia, salita di Riva, Corradino Sella.