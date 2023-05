Ritrovano dopo 50 anni la 1° moto da corsa e la riportano in pista: la storia di 5 amici con la passione dei motori

La passione dei motori non conosce età. 5 giovani di belle speranze hanno un sogno nel cassetto: realizzare una moto da far correre sulle piste del Biellese. Hanno 19 anni e li accumuna il comune interesse per le due ruote.

È il 1968. L'anno dei grandi cambiamenti in Italia e nel mondo. È l'epoca della contestazione e dei grandi movimenti di classe. Si impegnano e, nel giro di pochi mesi, realizzano il loro desiderio. Poi prendono strade diverse e di quel mezzo si perdono completamente le tracce. Almeno fino al 2022, quando uno di loro ritrova in una bancarella il motore originale di quella Moto Beta 175 due tempi, protagonista di tante prove e gare su pista. La nostalgia si fa strada e decide di ricostruirla, pezzo dopo pezzo.

È la storia di Maurizio Camatti, noto meccanico biellese che ha riportato in vita la loro prima moto da corsa: “È come il primo amore, non si scorda mai – confida – Quando ho rivisto quel motore al mercatino di Borgo d'Ale mi è venuto un colpo al cuore. Non potevo non ricostruirla utilizzando tutti i pezzi originali dell'epoca”. Un lavoro di sei mesi che ha visto al suo fianco gli amici di un tempo: Silvano Lanza (meccanico), Enzo Boscaro (pilota), Giulio Moirano (addetto alle sovrastrutture) e Dario Gherardi (telaista).

“Purtroppo il buon Dario non può essere qui con noi perchè è mancato un mese fa ma sono sicuro che sarebbe stato contento di ciò che abbiamo messo in piedi – spiega Camatti – Dopo mesi di lavoro, la moto è finalmente pronta e funziona alla grande. È stata l'occasione per ritrovarsi tutti quanti dopo tanto tempo”.

Ma la moto non resterà spenta tanto a lungo. “Verrà impiegata per le gare storiche e sarà guidata dal pilota Alberto Serafini, dal 1973 su strada. Non vediamo l'ora di vederla all'opera”.