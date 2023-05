Guidare la moto con il foglio rosa come funziona l’assicurazione?

Forse le nuove generazioni, con una forte sensibilità verso l’ambientalismo e una maggiore propensione all’uso di mezzi di trasporto economici e a zero emissioni, quali biciclette e monopattini, attribuiscono una relativa importanza al foglio rosa. Tuttavia, sono ancora molti i giovani che attendono con impazienza il momento in cui potranno entrarne in possesso, per potersi sedere finalmente al volante di un’auto o a cavalcioni alla guida di una moto.

Possedere il foglio rosa, però, non significa potersi mettere alla guida di un mezzo con le stesse prerogative che si hanno con la patente di guida; le regole per l’uso di un veicolo con il foglio rosa sono assai più stringenti, soprattutto se si sceglie di guidare una due ruote.

Precondizione per qualsiasi passo successivo è il superamento dell’esame di teoria. Infatti, la Motorizzazione Civile rilascia il foglio rosa solo dopo il superamento della teoria, ed esclusivamente allo scopo di esercitarsi alla guida in vista dell’esame pratico.

Un ulteriore capitolo riguarda la polizza RCA da attivare in presenza del foglio rosa: è opportuno leggere attentamente tutte le clausole del proprio contratto di Assicurazione Auto Online, dal momento che l’assicurazione moto con foglio rosa può comportare diverse restrizioni. ConTe.it, distributore di polizze online appartenente al Gruppo Admiral, come anche altri importanti dealer assicurativi, rilasciano preventivi per mezzi a due ruote alla cui guida si può ritrovare un utente con il solo foglio rosa. Tuttavia, esercitarsi con la moto su strade secondarie e poco trafficate è uno dei requisiti principali per evitare, in caso di sinistro, un’eventuale rivalsa da parte della propria assicurazione .

In caso di sinistro con colpa l’assicurazione sarà tenuta a risarcire la controparte, ma se l’incidente avviene a fronte del mancato rispetto delle condizioni contrattuali inserite nella polizza c’è possibilità che la compagnia decida di avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato.

Con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il legislatore è venuto incontro alle esigenze di chi, in possesso di foglio rosa, deve potersi esercitare allo scopo di conseguire la patente di guida. Mentre prima la validità del foglio rosa era circoscritta a 6 mesi, alla luce di questo decreto, la validità è stata estesa a 12 mesi, potendo ripetere, se necessario, l’esame pratico per tre volte anziché due.

Questa proroga non si riverbera positivamente solo sulla protezione assicurativa, ma permette all’utente di avere più tempo per esercitarsi alla guida e di avvicinarsi, quindi, all’esame di conseguimento della patente, con maggiore tranquillità.