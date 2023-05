La Pro Loco che verrà si presenta: “A Cossato giornata per giovani e sì al ritorno del Carnevale”

Non si è ancora ufficialmente costituita ma la Pro Loco che verrà ha già mostrato di avere le idee molto chiare su quello che intende (ri)portare a Cossato: eventi rivolti alle famiglie, laboratori didattici, mercatini dell'hobbistica. Perfino il buon vecchio Carnevale.

Queste sono solo alcune delle proposte sciorinate nell'incontro pubblico, andato in scena nella serata di lunedì, 22 maggio, presso la sala eventi Pizzaguerra. Presenti alcuni dei promotori dell'iniziativa che ha richiamato un notevole interesse intorno a sè: sette giovani di buona volontà (6 donne e un uomo) che hanno dato inizio all'iter che porterà alla formazione della nuova Pro Loco. Al loro fianco, l'assessore comunale Sonia Borin che ne ha lodato lo spirito d'iniziativa: “È una soddisfazione, per un'amministrazione, vedere i propri cittadini attivarsi per un progetto che può portare solo vantaggi al proprio territorio. Partono da zero ma sono volenterosi”.

Le proposte sul tavolo sono davvero tante: non solo manifestazioni, ma anche eventi che puntano all'inclusione e all'educazione. Specialmente verso i più piccoli, come sottolinea uno dei promotori, Ilaria Montefferaio, già alla guida di CossatoShop (l'associazione che riunisce i commercianti del paese): “Crediamo sia importante affrontare tematiche che riguardino l'infanzia e le problematiche familiari. Da lì, l'idea di realizzare in futuro incontri ciclici e laboratori. Ma anche una festa di due giorni da dedicare interamente ai giovani prima dell'inizio dell'anno scolastico. E poi, fiabe itineranti, fattorie didattiche. Solo solo alcuni dei propositi che abbiamo in mente”.

Non mancherà l'aspetto sociale, facendo rete con le altre associazioni del territorio. “Prima di costituirci – spiega – ci siamo confrontati con Auser. Col presidente Marco Abate abbiamo deciso di attivarci per dare un aiuto concreto, non solo ai cittadini cossatesi che ne hanno bisogno, ma anche alle popolazioni dell'Emilia Romagna”. Proprio i beni di prima necessità (cibo a lunga conservazione, materiali sanitari, o per l'igiene della persona) potranno essere consegnati alla sede Auser di via Mazzini 68 il mercoledì e il sabato, dalle 9 alle 11.30.

Poi l'annuncio, a sorpresa: “Ci preme riportare a Cossato il Carnevale. La nostra intenzione è di rapportarci con i vecchi membri della Pro Loco solo per questo appuntamento, dal momento che l'hanno sempre seguito, fin dall'inizio”. Inoltre, resta aperta la possibilità di aprire un concorso di idee con gli studenti del Liceo di Cossato per la creazione del nuovo logo della Pro Loco. Le bozze verranno poi pubblicate sui canali social e l'opera con più likes sarà la vincitrice.

Infine, non sono mancate le occasioni di confronto con i cittadini (che ha visto la presenza anche di buona parte dei membri della minoranza): c'è chi, infatti, ha sottolineato la necessità di puntare su eventi a forte richiamo turistico. “Se qualcuno ha idee sono ben accette – sottolineano i promotori – così come la possibilità di aderire alla nuova Pro Loco, la cui sede si trova provvisoriamente sopra il teatro comunale”.