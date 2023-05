Da Legnano per una gita nella conca di Oropa: “Avessi saputo andavo da un'altra parte”

“Frequento molte valli per turismo, qui ci venivo anni fa, ma rispetto ad allora ho trovato una conca disastrata, una Busancano impercorribile, il sentiero della Pissa al limite della manutenzione, un rifugio Savoia, meta di tante polente, chiuso e disastrato e una funivia che non c'è più. Ora è rimasto un solo punto ristoro in tutta la conca che è il Rifugio Rosazza ...se avessi saputo, sarei andato in Val Brembana".

Ecco, questo è il pensiero di un amante della montagna intercettato da un nostro lettore domenica 21 maggio. Abbiamo un'università sulla valorizzazione del patrimonio culturale e per il turismo (leggi A Città Studi il primo corso di Laurea Magistrale in Italia), siamo stati Città Alpina nel 2021 e Oropa dichiarato nel 2003 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ci sono dei volontari che hanno fatto degli interventi in forma gratuita oltre a ripulire dall'immondizia l'arrivo della funivia, ma purtroppo in questo momento la situazione della conca è degna di un silenzio assordante.