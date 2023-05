ABIO Biella festeggia la giornata Mondiale del gioco

Noi volontari ABIO sappiamo bene che il gioco è un diritto fondamentale dei bambini, riconosciuto sia dalla Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale, redatta da ABIO, in collaborazione con la società italiana di pediatria, sia dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

A maggior ragione deve essere garantito ai bambini che incontriamo durante i nostri turni: spesso il gioco quotidiano con noi, rappresenta l'unico momento "sano" della lunga giornata ospedaliera.

Per celebrare questo diritto essenziale, in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, ABIO celebra questo appuntamento SABATO 27 MAGGIO presenziando presso Sereno Giocattoli Biella in piazza 1’ Maggio a Biella, per sollecitare i clienti ad aggiungere un piccolo acquisto, da destinare ai nostri reparti e far così felici altri bambini.

Ringraziamo sin da ora SERENO GIOCATTOLI già partner ideale di Abio Biella per la sua cortese ospitalità Vi aspettiamo numerosi .