Pralungo, il sindaco risponde alla minoranza sui lavori di Sant'Eurosia

Riceviamo e pubblichiamo:

“A Pralungo sono in corso i lavori per il ripristino delle due frane conseguenza degli eventi alluvionali del 2020: una messa in opera di regimentazione acque a Momproso per prevenire dissesti idrogeologici, e la sistemazione dell’incrocio Pralungo-Tollegno nell’intento di migliorare la sicurezza rallentando la viabilità. Sicuramente quello che sta causando maggior disagi è il cantiere di Via Matteotti lunga la strada che porta a Sant'Eurosia la cui interruzione obbliga di fatto gli abitanti della frazione a transitare lungo la via per la regione Valle per raggiungere il capoluogo.

La consigliera Prina Cerai suggerisce che si poteva fare una strada a monte, forse ispirata da qualche temerario che si avventura su quel terreno, passando su un prato altrui, probabilmente senza autorizzazione del proprietario, commettendo di fatto una violazione di proprietà perseguibile per legge, e ultimamente in alcuni casi, anche restando impantanato. La frazione è raggiunta comunque dagli autobus, dal mezzo che consegna i pasti agli anziani guidato dal volontario Massimo e da tutti con un disagio che ritengo essere sopportabile per un mesetto o poco più, e lo posso dire a ragion veduta visto che abito a Sant'Eurosia e dunque anche io e tutti i miei familiari lo subiamo.

Per un periodo così breve, non penso valesse la pena costruire una strada, la cui realizzazione avrebbe comunque richiesto un iter autorizzativo (Forestale, ecc.) che al minimo andava inghiaiata, battuta e tenuta sempre a livelli standard di sicurezza anche per non causare danni ai veicoli in transito (cosa che sarebbe stata impegnativa ipotizzando un paio di centinaia di passaggi di auto al giorno), oltre al fatto che si sarebbe devastato il prato di un privato e con un costo non proprio irrisorio considerato poi anche il ripristino dello stato dei luoghi!

Approfitto per ringraziare la famiglia Casto proprietaria del terreno in questione per la disponibilità e collaborazione che ci hanno dimostrato qualora dovessimo avere delle necessità. Si cercherà comunque di fare il più velocemente possibile, se ci saranno ritardi a differenza della consigliera Prina Cerai, non li so quantificare perché non ho la preveggenza sulle previsioni meteo a lunga scadenza”.

