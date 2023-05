Girano nel web fake news sul ponte della Tangenziale, dalla maggioranza: “Nessun allarmismo, è sicuro”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Da alcuni giorni sta girando questa falsa notizia. Come già specificato durante l’ultimo consiglio comunale di lunedì 21 maggio nella risposta di una interrogazione il sindaco ha ben spiegato che il ponte è in piena sicurezza. Nel prossimo mese verranno effettuati dei lavori sui cordoli e asfaltatura ma nulla di riguardante la sicurezza. e successivamente verranno fatti dei lavori sui piloni del ponte per un ulteriore sicurezza dello stesso. Il ponte è monitorato elettronicamente come avviene di solito routine e non vi è nessun allarmismo”.