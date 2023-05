L'Occhieppese è vice campione interprovinciale U18 PgS

Si sono svolte sabato pomeriggio a Chiavazza le finali U18 Pgs. Protagoniste della finale Asd Occhieppese e il Gs Tollegno ed è quest'ultimo a uscirne vittorioso 3 a 1 nonostante un ottima partenza delle bianco/rosse. La società ASD Occhieppese vuole ringraziare il comitato Pgs di Biella per la realizzazione dei campionati giovanili.

Questo il commento di Filippo Scarpulla Allenatore U18 pgs: "Dopo il periodo della pandemia ci siamo trovati in palestra nuove ragazze che si sono approcciate per la prima volta al mondo del volley e per questo abbiamo deciso di appoggiare e iscriverci a un secondo campionato come quello PGS che ha permesso alle nuove arrivate di fare esperienza e di essere affiancate dalle "veterane". Il prossimo appuntamento è il 28 maggio per le premiazione dei campionati under18 e under14 durante il concentramento minivolley ad Andorno.