Gli atleti della Unione Giovane Biella ai Campionati Regionali individuali Assoluti ad Alessandria FOTO

800 metri donne 13° posto assoluto per MANDELLI Giuditta con il tempo di 2:21.59

Salto triplo donne 11° posto assoluto per DELLA NEGRA Veronica con la misura di 8.59 metri

Getto del peso donne 5° posto assoluto per BODO Anna con la misura di 9.31 metri

3° posto assoluto per BODO Anna con la misura di 34.94 metri

200 metri uomini

4° posto assoluto per MOSCA Stefano con il tempo di 22.49

5° posto assoluto e 1° posto Juniores per DE MARCO Federico con il tempo di 22.68

40° posto assoluto per DE MATTIA Luca con il tempo di 25.40