Bocce, i biellesi Riva e Mercandino qualificati al campionato italiano

Week end di qualificazioni quello appena trascorso per le bocce.

A Trecate, in provincia di Novara, si è disputata quella per il campionato italiano e regionale a coppie di categoria C. 42 formazioni iscritte nella gara arbitrata dallo staff arbitrale Antonio Grigolon, Mauro Saini, Gian Franco Luini.

Vittoria e qualificazione per i biellesi Albero Riva e Renato Mercandino, portacolori di Trecate, che hanno sconfitto in finale (11-7) la coppia Crc Gaglianico Sandro Orlandi e Roberto Orlandi. Terze Masera con Renato Ariola e Pietro Mariolino, e Valle Vigezzo con Alessio Bonzani e Aldo Minoletti.

Sul campo della Valle Elvo si è giocata la selezione nazionale a terne di categoria C con 36 squadre in gara e arbitro Ettore Levis. Vittoria e qualificazione per Caddo Domodossola (terna Stefano Vescio, Paolo Vescio, Franco Guerra), che, in finale, ha battuto 13-3 Trecate (Maurizio Gardino, Fausto Bonini, Salvatore Fusco), dopo aver superato in semifinale 13-4 Valle Elvo (Sergio Tamagno, Claudio Furlan, Gianni Grisoglio). L'altra semifinalista Valduggese Grignasco (Walter Borelli, Giovanni Marcodini, Maycol Pozzi)