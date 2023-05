Vacanze estive a Ortisei, uno degli incantevoli gioielli dell’Alto Adige

Le vacanze estive, ormai prossime, rappresentano per la maggioranza delle persone il momento ideale per staccare dalla solita routine quotidiana e immergersi in una nuova realtà fatta di relax, divertimento e scoperta di bellezze naturali. Se siete quindi alla ricerca di una destinazione che unisca allo stesso tempo paesaggi incantevoli, attività divertenti e/o rilassanti all’aria aperta per adulti e bambini, tradizioni locali autentiche, storia e cultura, allora potete smettere di cercare perché la vostra meta è già segnata: Ortisei (St. Ulrich o Urtijëi), in Alto Adige, nel cuore delle splendide Dolomiti, patrimonio UNESCO.

Ortisei e la squisita ospitalità della Val Gardena

Ora che la vostra destinazione è decisa, il nostro consiglio è quello di prenotare il vostro soggiorno in questo splendido hotel ad Ortisei 4 stelle, qui scoprirete perché l’ospitalità gardenese è rinomata ovunque; in questo hotel a conduzione familiare, situato in una splendida posizione e incorniciato dalle splendide vette del Sassolungo e del Sassopiatto, avrete a disposizione tutto quanto si può desiderare in una vacanza: piscina panoramica, piscina esterna, pool idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, docce rivitalizzanti, percorso Kneipp, zone relax, trattamenti wellness, cucina gourmet e tanto altro ancora.

E fuori dall’hotel…

Il vostro hotel è un piccolo paradiso, ma anche fuori non si scherza. Ortisei è infatti conosciuta come la “regina della Val Gardena” e ha tantissimo da offrire ai propri ospiti in un mix tra tradizione e modernità. Una vacanza qui resterà indimenticabile.

Ortisei, la cui zona pedonale è la più bella di tutto il territorio delle Dolomiti, è completamente immersa in un paesaggio naturale che definire straordinario sembra quasi riduttivo; si trova nel cuore della Val Gardena ed è circondata da montagne bellissime come per esempio il Seceda, una cima dolomitica che fa parte del Parco Naturale Puez-Odle; non si può poi non citare il monte Pic, meno imponente di altre vette, ma quando si è sulla sua cima il panorama della Val Gardena è davvero mozzafiato. E come dimenticare l’Alpe Rasciesa e l’Alpe di Siusi, l’altopiano più esteso d’Europa raggiungibile comodamente con la funivia?

In questa zona, tutti gli appassionati di escursionismo potranno avventurarsi lungo i tantissimi sentieri perfettamente segnati e ammirare dei panorami di incomparabile bellezza. Ovviamente ci sono moltissimi sentieri per chi preferisce la mountain bike; altre attività possibili sono le arrampicate e il parapendio. Insomma, Ortisei e la Val Gardena sono davvero un paradiso naturale per chi ama le vacanze attive.

Ortisei però non è solo escursioni o altre attività sportive; è infatti anche conosciuta per le sue tradizioni artistiche e artigianali; come molti sapranno, infatti, la lavorazione del legno è una delle attività principali della zona e i turisti potranno ammirare le grandissime abilità degli artigiani gardenesi nelle tante botteghe di scultura del legno.

Non dimentichiamoci poi che questa splendida località ospita anche musei che raccontano con dovizia di particolari la storia e le tradizioni della regione, dando ai tantissimi ospiti la possibilità di immergersi nella cultura locale. Nel periodo estivo, inoltre, nella cittadina vengono organizzati tantissimi piacevoli eventi: festival musicali, concerti, spettacoli tradizionali e tanto altro ancora.

Si deve infine tenere presente che nelle vicinanze di Ortisei ci sono alcuni fra i borghi più belli di tutta la Val Gardena, come per esempio: Selva Val Gardena, Santa Cristina Val Gardena, Laion, Bulla e Roncadizza.