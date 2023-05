Biella Jazz Club, gradito ritorno a Palazzo Ferrero

Un gradito ritorno a Palazzo Ferrero del pianista francese Jean-Baptiste Bolazzi con il suo quartetto “Looking Up Project” accompagnato da Stefano Bertoli alla batteria , Sandro Massazza al basso e Guido Bombardieri al sax, martedì 23 maggio alle ore 21,30. Per l’occasione, il quartetto, presenta un nuovo progetto su Horace Silver, vulcanico pianista e grande esponente del movimento “Hard Bop”. L'Hard Bop è considerata una nuova versione del be-bop, più popolare, piu invitante, meno "intellettualizzata" , marcata dal blues come giro armonico.

Nato sul finire degli anni quaranta con massimo sviluppo nella seconda metà degli anni cinquanta e strettamente derivato dal predecessore “Be Bop”, l'Hard Bop sposta ancora, in avanti, i confini delle improvvisazioni e delle armonizzazioni. Altra caratteristica importante dell'Hard Bop, è costituita dall'utilizzo e il recupero del giro armonico blues che lo rende orecchiabile e apparentemente semplice, e che aprirà poi ad altri generi come il funk il soul ed il rhythm 'n' blues. Il Quartetto rivisita i grandi standard del HardBop su arrangiamenti contemporanei.

Il Looking-up project quartet ha visto la luce nel 2013 grazie alla collaborazione di appassionati di musica, amici di età, orizzonti, e nazionalità diverse, che condividono l'esperienza musicale e l'entusiasmo nel proporre sia progetti originali che repertori di autori celebri. Per martedì 30 è in programmazione la tradizionale Jam Session. I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dai contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella Assessorato alla Cultura.