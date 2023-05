Infortunio sul lavoro a Valdilana, 22enne in Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Infortunio sul lavoro in una ditta di Valdilana nella mattinata di oggi, 23 maggio. Stando alle prime ricostruzioni, un operaio di 22 anni, residente nella Valle di Mosso, sarebbe rimasto incastrato con un dito della mano nell'ingranaggio di un macchinario. In maniera autonoma, è riuscito a liberarsi dalla presa.

In seguito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale dello Spresal per gli accertamenti del caso.