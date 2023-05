Biellese sempre più litigioso, raffica di interventi dei Carabinieri

Biellese sempre più litigioso. Sono state diverse le segnalazioni di liti in famiglia, o tra vicini di casa, giunte al numero unico di emergenza.

Otto gli episodi verificatisi nella sola giornata di ieri, 22 maggio, in diversi paesi del territorio: in particolare a Biella, Andorno Micca, Cossato, Trivero, Ronco e Vigliano Biellese.

In tutti i casi, i militari dell'Arma hanno provveduto a calmare gli animi e a riportare alla normalità la situazione. In seguito, sono state informate le parti in causa sulle rispettive facoltà di legge.