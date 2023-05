Nuovo progetto culturale per il Poeta e Autore Luca Stecchi

Negli studi di registrazione di Frequenze studio di Monza, sono state effettuate la registrazione del prossimo progetto culturale di Stecchi, ancora una volta a prestare la voce, la cantante e autrice Valeria Rossi.

Due le opere che la nota cantante ha inciso, una miscela di emozioni che faranno di certo emergere nuove sensibilità musicali. Il montaggio video verrà effettuato negli studi biellesi “Lavori sonori” di Piero Sara.

La prima opera è dedicata alla donna come tempio della sacralità umana e il suo rapporto con la spiritualità, mentre la seconda opera è un’immersione in una terra che per sua stessa natura lambisce gli aspetti più spirituali delle persone, l’Africa di cui la stessa Valeria Rossi è natia.

“Sono veramente contento - commenta Luca Stecchi - di poter vantare ancora una volta la voce di Valeria sui miei testi, un’amicizia nata anni fa quando ha messo in voce il mio testo più rappresentativo “Amianto” dedicato a mio papà e alle vittime dell’esposizione a questo terribile materiale, altrettanto orgoglioso di registrare in uno studio così importante dove ancora oggi vi ci registrano molti grandi cantanti e autori”.