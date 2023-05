“E tu…come stai?”, in Provincia di Biella la premiazione

Si è concluso con la cerimonia di premiazione il concorso “E tu…come stai?” , azione specifica nell’ambito del progetto “Alla faccia del disagio”, finanziato dall’Unione Province d’Italia, che vede la Provincia di Biella impegnata nella realizzazione dell’intervento, in qualità di ente capofila, in partenariato con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, la Cooperativa Anteo, il Servizio Drop in, l’APS Sonoria e l’Associazione Hope Club, con l’adesione dei comuni di Valdilana e Cossato che accoglieranno fino a fine settembre sul proprio territorio diverse attività progettuali.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 maggio, il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha radunato presso la sala Becchia della Provincia i giovani finalisti del concorso “E tu…come stai?”, nato allo scopo di sensibilizzare i/le giovani sul tema della ricerca del benessere, contrastare e prevenire l'isolamento e il disagio sociale manifestatosi a seguito della fase pandemica COVID19.

L’opportunità ha riguardato i/le giovani nella fascia 15/25 anni, che si sono espressi presentando opere (video, brano musicale, fotografia, fumetto, manifesto) nell’ambito di due sezioni, digitale e arti visive, «Quando abbiamo pensato al concorso non avrei mai immaginato una partecipazione così sentita. Sono stati coinvolti più di centoventi giovani, 36 sono stati i finalisti. Abbiamo avuto l’opportunità di costituire una giuria di esperti del settore di alto profilo, formata da Gigi Piana con il ruolo di presidente, Marilena Florio, Matteo Ottella e Davide Diomede che hanno accettato di valutare le opere secondo criteri il più possibile oggettivi e condivisi - spiega il Presidente Ramella Pralungo - Sono rimasto colpito dai lavori e dall’impegno messo dalle ragazze e dai ragazzi ed ho avuto la netta percezione che non sia stato solo un “provarci” perché nella quasi totalità dei casi è emersa proprio una necessità, una urgenza di esprimersi, di comunicare ed anche di farsi conoscere».

Sono stati assegnati 6 premi (tre per ciascuna sezione, ammontanti rispettivamente a 1000,00 euro, 600,00 euro e 400,00 euro), due premi della critica (di 500,00 euro ciascuno ed una menzione speciale.

«L’unico rammarico per noi è stato quello di non poter riprodurre tutte le opere in occasione della premiazione ma erano davvero troppe - afferma il consigliere delegato Edoardo Maiolatesi - Nei prossimi giorni saranno rese interamente disponibili su una piattaforma condivisa in modo da renderle visibili e magari fruibili quale spunto di riflessione all’interno delle scuole, sarebbe molto bello. Concludo dicendo che nei prossimi giorni verrà anche scelto un altro video (fra coloro che non hanno vinto) che parteciperà ad un contest nazionale promosso da UPI, con l’opportunità di vincere un viaggio a Roma per tutti i partecipanti, durante il quale sono previste visite ai Palazzi del Governo e del Parlamento».

I premi

1° Premio Arti Visive Simone Foletto con l’opera: LEGAMI FONDAMENTALI “L’opera intende mettere in luce i legami: grazie ad essi è infatti possibile superare vicende che ci hanno segnati nel profondo e permettono all’individuo la comprensione del fatto che si è soli.”

2° Premio Arti Visive, Amelia Fiorio con l’opera: MI SOLLEVERÒ DAI DOLORI

3° Premio Arti Visive Nathalie Schiapparelli, con l’opera: CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI

Premio della Critica Arti Visive Bargo Yuri / Patti Angelica / Khalil Suraya / Bouichichan Mohamed Ali con l’insegnante Alessia Lovison Enaip Piemonte - Operatore della ristorazione – Biella Opera: EMOZIONI A COLORI

1° Premio Digitale Sophia Calestani con l’opera: L’amica di tutti

2° Premio Digitale Marta Di Stefano con l’opera: Bees

3° Premio Digitale Giulia Ellena con l’opera: Voglio urlare libertà

Premio della Critica Digitale Riccardo Brandolese, Geremia Zanolini con l’opera: Confidenze