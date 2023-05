RSA, la Residenza Gallo entra a far parte della famiglia del Cerino Zegna

Prima dell’attuale Casa di Riposo, l’assistenza agli anziani cossatesi era fornita dal Ricovero Parrocchiale “Vittorio Emanuele III”, realizzato nel 1925 per iniziativa dell’allora Vicario don Antonio Pivano, con la cooperazione di benemeriti cittadini di Cossato. Il Ricovero, di piccole dimensioni, sorgeva nelle adiacenze della casa parrocchiale. Lo sviluppo della cittadina nel territorio biellese, rese ben presto inadeguato alle nuove emergenti esigenze il Ricovero Parrocchiale.

La famiglia Gallo, sensibile al problema, fece, dunque, realizzare l’attuale struttura e nel 1961 la donò alla Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta” in Cossato. Il Capo dello Stato ne autorizzò l’accettazione e il Presidente della Repubblica la eresse in Ente Morale nel mese di dicembre 1964, con la denominazione di “Casa di Riposo Gallo”. Nel 1965 venne inclusa nell’elenco delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ai sensi dell’art. 1 delle Legge 6972 / 1890. La gestione della Casa di Riposo, fino al 1990, è stata prevalentemente religiosa, potendo contare sulla presenza di un buon numero di Suore, in seguito la gestione è stata affidata a personale laico in carico ad una Cooperativa di natura Sociale.

La Fondazione Casa di Riposo Gallo è retta da un Consiglio di Amministrazione il cui Presidente pro-tempore designato è il Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta di Cossato che, a far tempo dal 30/06/2002, è stato Don Fulvio Dettoma, il quale, dall’aprile 2022, ha coinvolto Cerino Zegna in un progetto di fusione conclusosi il 1° aprile 2023. La Fondazione A. E. Cerino Zegna Impresa Sociale, per sua costituzione, ha la missione di assistere le persone anziane, fragili, che non sono più in grado di mantenere una soddisfacente qualità di vita al proprio domicilio. La decisione di accettare l’incorporazione per fusione della Residenza Gallo si coniuga, inoltre, con la visione futura, sempre più necessaria per le RSA, di sostenere un’assistenza socio-sanitaria di prossimità.