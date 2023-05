23 maggio 2023: XXXI Anniversario della strage di Capaci, anche Biella la ricorda

Sono passati 31 anni dall'attentato mafioso in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo.

E anche Biella, oggi 23 maggio alle 18, sotto i Portici di Palazzo Oropa di Biella, ricorderà quel terribile giorno: l’Associazione Avviso Pubblico organizza una breve cerimonia di commemorazione.

Domani, è invece in programma l’incontro, dal titolo “Living Surround by mafia” (Vivere circondati dalla mafia), che si terrà presso la Sala Convegni dell’ospedale di Ponderano e tratterà la vita di Palermo, attraverso gli occhi di un ragazzo cresciuto nel Quartiere di Brancaccio, tra il 1980 e gli anni 2000. Nel corso della giornata, al mattino, lo stesso incontro verrà proposto a Città Studi, per un convegno dedicato alle classi terze dell’ITIS Q. Sella. L'evento è organizzato da SAP, sezione di Biella (Sindacato Autonomo di polizia), con la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Locale e avrà luogo mercoledì 24 maggio, alle ore 16:00.

Sabato 20 maggio i Protectors LE MC Italy, durante un evento Law Enforcement Motorcycle Club a Roma, avevano già reso omaggio a Giovanni Falcone, il magistrato che ha sempre lottato per la salvaguardia di una società libera dalla mafia.