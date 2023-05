Le video-adozioni di Newsbiella.it: Roger e Lisa di Bulli e Pupe con la coda, FOTO e VIDEO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta 2 cuccioli, vaccinati e dotati di microchip, ospiti della loro struttura.

Lui è Roger

Roger ha circa 1 anno taglia media, dolce ma timido, compatibile con i suoi simili, indifferente ai gatti. Chippato, castrato e vaccinato, attende una famiglia speciale

Per info Lorenza 348 938 0804, Silvia 3409087029

Lei è Lisa

Lisa è una palla di pelo bianca, taglia media. Ha circa due anni, è sana vaccinata chippata e sterilizzata, compatibile con i suoi simili, timida con le persone ed è per questo motivo che Bulli e Pupe con la Coda cerca per lei una famiglia paziente e piena d'amore.

Per info Lorenza 348 938 0804 e Silvia 3409087029

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/

oppure contattare Lorenza al numero 348 9380804, o Silvia al numero 340 9087029.

La mail di riferimento è bulliepupeconlacoda@gmail.com

