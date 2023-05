Piedicavallo, al via l'assegnazione dei posti auto ai residenti

Facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi anni, anche a seguito dei risultati scaturiti dal recente questionario inviato alla popolazione, l’amministrazione comunale di Piedicavallo ha stabilito nuove regole per l’assegnazione posti auto ai residenti, valevoli da quest’anno. Le ragioni che hanno indotto a modificare le regole fino a oggi adottate sono così riassumibili: evitare, per quanto possibile, gli assembramenti dei posti dedicati ai residenti, diversificandone l’ubicazione.

In tal modo si limitano, almeno in parte, gli ampi spazi talvolta lasciati vuoti durante il giorno e si potenzia l’effettivo servizio reso ai residenti. Evitare che qualche residente, pur avendone titolo, possa venir escluso: si prevede infatti che tutti coloro che possiedono i requisiti necessari per l’assegnazione dei posti auto vengano soddisfatti. I posti auto verranno assegnati il più possibile nelle vicinanze dell’abitazione interessata. Nelle specifiche aree, i posti saranno assegnati in base all’età anagrafica dei richiedenti (dando precedenza alla popolazione più anziana) e, in caso di esaurimento degli stalli disponibili, le assegnazioni avverranno nelle aree limitrofe. Non essendo possibile soddisfare tutte le richieste di posti auto inoltrate dai non residenti possessori di seconde case, i posti auto verranno assegnati solamente alla popolazione residente che ne farà richiesta, come da regolamento.

Viene introdotta l’assegnazione provvisoria, eventuale ed eccezionale, ai non residenti in caso di accertata necessità, come l’assistenza domiciliare ad anziani o comunque a persone non autosufficienti residenti nel comune di Piedicavallo, fatti ovviamente salvi i posti dedicati alle persone diversamente abili munite di apposito tagliando e ai posti eventualmente individuati cd ad personam per motivi di disabilità (art. 381 DPR 495/92). Dovrà comunque essere assicurato un adeguato numero di stalli per la libera sosta in prossimità delle attività commerciali e dei servizi pubblici, quali i cimiteri e simili. Non potranno essere assegnati posti auto all’interno delle aree in cui, in prefissati periodi dell’anno, vige il divieto di transito o di parcheggio su area pubblica.

Da quest’anno l’assegnazione dei posti non avverrà più “a vista” e in ordine cronologico di presentazione della domanda (evitando, in tal modo, le indecorose code fuori dagli uffici comunali). Chi è interessato all’assegnazione di un posto auto riservato dovrà presentare domanda sul modulo appositamente predisposto, con i relativi allegati, nelle modalità a lui o lei più comode (a mano, via email, via posta, ecc.). L’Amministrazione si riserva il tempo necessario per verificarle e provvedere alle assegnazioni secondo le nuove regole. A regime, per gli anni futuri, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno.

Oltre tale data non potranno più essere garantite le assegnazioni. L’Amministrazione comunale, entro la data del 31 maggio di ciascun anno, vaglierà le richieste di prima assegnazione o di rinnovo pervenute e procederà all’assegnazione dei parcheggi, secondo i suddetti criteri. La validità del permesso è annuale. Per quest’anno, le domande, complete della documentazione prevista, potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro il 31 maggio 2023.

Il termine, ordinariamente previsto a 30 giorni per le assegnazioni, potrà subire ritardi, dovendosi predisporre l’idonea segnaletica. È mantenuta la possibilità di richiedere anche un solo posto auto su cui alternativamente potranno essere parcheggiati tutti i veicoli intestati, purchè utilizzati in proprio o da appartenenti al proprio nucleo familiare.