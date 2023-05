Strepitoso Annibale Sangiorgi, ecco l’oro nella 500 metri sprint a Merate

Si è svolta domenica 21 maggio la seconda tappa del Circuito CNO di pattinaggio a rotelle a Merate e 7 atleti della Bi Roller hanno partecipato conquistando importanti risultati e consentendo alla società di raggiungere la 18° posizione in classifica su oltre 40 società.

Alla mattina, con un tempo atmosferico freddo e ventoso che ha anche portato un breve temporale hanno gareggiato le categorie dei più giovani, con Alex Botezatu categoria Giovanissimi e Stefano Minichiello categoria Esordienti. Entrambi all’inizio della loro carriera agonistica hanno gareggiato nella gara sprint (100 mt per Giovanissimi e 200 per Esordienti) e nella gara lunga (600 metri per i giovanissimi e 1000 metri per gli Esordienti), senza paura si sono confrontati con gruppi molto numerosi di atleti giovanissimi ma agguerriti.

Al pomeriggio è arrivato il bel tempo e sotto un bel sole caldo si sono svolte le gare delle categorie Ragazzi, Allievi, Junior e Senior. Andrea Mazzola, categoria Ragazzi ha gareggiato nella 300 metri punti facendo un buon tempo e raggiungendo la 16° posizione e nella 3000 metri a punti, sfiorando la finale e chiudendo il 19° posizione. Per la categoria Allievi hanno gareggiato Camilla Siletti e per la pari categoria maschile Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi.

Strepitoso Sangiorgi che ha conquistato la 1° posizione nella gara 500 metri sprint, dopo aver gareggiato un’ottima qualifica e una ancor migliore gara di finale. Ottimo piazzamento e 9° posizione nella sprint per Michele Rocchetti. Nella gara lunga 5000 metri a punti, Sangiorgi e Rocchetti hanno fatto un buon gioco di squadra che è valso una 4° posizione a Rocchetti che ha conquistato 5 punti e una 7° posizione a Sangiorgi che ha chiuso con 2 punti come terzo al traguardo. Rispettivamente i due Allievi maschi sono stati anche premiati per la gara combinata, Sangiorgi come terzo e Rocchetti come quinto.

Per la categoria delle Junior femmine Susanna Rocchetti ha fatto un ottimo tempo nella 500 metri sprint conquistando la 7° posizione e la 8° posizione in una agguerritissima 8000 metri ad eliminazione. Bi Roller ringrazia come sempre Acqua Laureata e Sellmat per il supporto durante le gare e trasferte. E a proposito di trasferte, giovedì il team sulle rotelle partirà Per Terni dove per 2 giorni si disputeranno i Campionati Italiani Strada per le categorie Ragazzi e Allievi. Il coach Federica Ugliengo accompagnerà Andrea Mazzola, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi.