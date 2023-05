Primo Motor Day Valdilana, un successo, FOTO

Un successo senza se e senza ma il primo raduno "Motor day valdilana" andato in scena domenica 21 maggio con ritrovo mattutino presso il mercato coperto di Ponzone. Colazione offerta dal bar Giletti e partenza alle 10, non prima di aver ringraziato i partecipanti con le parole dell'assessore di valdilana Pradeep Ferla e con il toccante ricordo fatto da Marco Bertinotti in onore di un ponzonese doc, meccanico geniale ed ex pilota di rally, scomparso la scorsa settimana che rispondeva al nome di Eugenio Zandominichi.

Prima tappa per la carovana di auto (sotto una fitta pioggerellina non troppo fastidiosa) è stata la visita del microbirrificio " beer in" con una visita guidata alla scoperta dei segreti del mastro birraio, con degustazione finale delle birre artigianali prodotte a Valdilana.

Risaliti a Trivero per ridiscendere a Crocemosso e proseguire verso Mezzana mortigliengo, la cinquantina di auto (principalmente storiche e sportive youngtimer) ha fatto tappa presso l'ecomuseo "mulino susta" dove l'associazione omonima, organizzatrice dell'evento, ha accolto tutti per un aperitivo e con la consegna di 1 kg di farina macinata a pietra, prodotto proprio nell'ex mulino Susta, un omaggio della tradizione biellese per tutti gli iscritti, con la quale poter cucinare una conviviale polenta.

Ultima tappa il pranzo presso il nuovo ristorante " Bleu pum" a Baltigati, dove gli organizzatori hanno dato appuntamento a tutti al 2024, visto il successo ottenuto in questa prima edizione.

Prima della partenza sono stati premiati Marco Bertinotti e Giuliano Santi, ponzonesi doc, per i risultati ottenuti nel campionato italiano rally autostoriche.