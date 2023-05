In Sport Rane Rosse e Dynamic Sport: un weekend di grandi risultati FOTO

Intenso weekend di gare quello del 13 e 14 maggio per le squadre pre agonistiche e agonistiche di nuoto dei team In Sport Rane Rosse e Dynamic In Sport.

I più grandi del gruppo In Sport Rane Rosse hanno conquistato un eccellente 2° posto nella decima edizione del Trofeo Sisport a Torino, guidati dal tecnico Riccardo Mosca. Prima gara stagionale in vasca da 50 metri, con un bottino di 3 ori, 11 argenti e 5 bronzi. Ciliegina sulla torta il record della manifestazione stabilito da Edoardo Blotto nei 50 delfino, personal best in 25"60.

Nella stessa manifestazione, ottimo sesto posto della squadra gemella Dynamic In Sport nella categoria Esordienti A, con i gruppi di Biella, allenato da Sebastiano Denni e Crescentino, con il tecnico Chiara Ferraris. Bottino di 9 ori e 6 argenti. 26 podi con 13 ori, 7 argenti e 6 bronzi per il gruppo Esordienti B Dynamic In Sport, impegnato domenica nel 1° Trofeo H2O città di Oggiono. Team di Biella con il tecnico Timothi Zanolini, Crescentino con Chiara Ferraris.

Terza tappa del circuito federale Girotondo Blu invece per le piccole Rane Rosse In Sport di Biella e Crescentino, in vasca domenica alla piscina monumentale di Torino. Per i giovanissimi seguiti dai tecnici Emile Martano, Luca Caramellino e Virginia Siciliano è stato l'ultimo appuntamento stagionale, condito dalle vittorie nelle staffette 4x25 maschile e femminile.

Secondo posto per il gruppo Propaganda In Sport Rane Rosse nella classifica finale del trofeo regionale CSI intitolato a Davide Filippini. L'ultima tappa si è svolta domenica nella piscina comunale di Novara. Il trofeo è stato vinto dalla società Dolphin Club Acqui, consegnato da Giulio Filippini. Presenti le squadre propaganda Rane Rosse di Valdilana e Biella, con i tecnici Lucia Bucella, Lorenzo Ronzani e Luca Casanova.