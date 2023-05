Cavaglià ospita il Party Sport 2023, una grande festa dedicata allo sport

Dopo il grande successo dello scorso anno, sarà Cavaglià ad ospitare il Party Sport 2023, una grande festa dedicata allo sport, nata dalla collaborazione tra 14 Comuni e grazie alla partecipazione delle associazioni sportive del territorio e dei Comuni vicini Santhià ed Alice Castello.

Sabato 27 maggio, dalle 9.45 alle 17.30 Cavaglià diventerà una grande palestra a cielo aperto, dove i bambini e i ragazzi potranno provare liberamente le diverse discipline presenti. In palio una medaglia e il passaporto del perfetto sportivo. Alle 10.30 vi sarà la presentazione del libro ‘I colori della salita’ di Silvia Grua, podista e ciclista, che ha conquistato il suo Everesting, percorrendo per ben 27 volte consecutive la salita della Broglina, per raggiungere in bicicletta il dislivello positivo di 8.848 metri e porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dando il contributo alla ricerca sul cancro. Il ricavato delle vendite sarà devoluto all’Associazione Samco Odv per le cure palliative.

Alla manifestazione parteciperà anche la Pianoterra – Sitting Volleybal Ravenna con il cavagliese Federico Blanc, ex capitano della nazionale italiana di sitting volley ed ora promotore nazionale della disciplina sportiva. Main sponsor della manifestazione Lauretana, Nicolello Francesco srl, Machieraldo Gustavo s.p.a. e AMC Italia.