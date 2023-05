Brc i risultati del fine settimana

UNDER 17

19.05.23 Torneo Città di Rovato

Biella Rugby Club presente con due squadre (6° e 7° posto). Mete segnate durante il torneo: Castello Elia (5); Grillenzoni e Meneghetti (3); Chiorboli (2); Avanzi, Pavesi, D'Herin e Marangon (1).

Marco Porrino, coach: “Al Torneo di Rovato Seven per la categoria under 17 maschile, Biella si è presentata con due squadre. Nonostante i ragazzi non fossero abituati al gioco a sette, hanno interpretato al meglio il torneo, conquistando l'accesso alla pool dal quinto all’ottavo posto e non entrando nei primi quattro solo per due partite perse contro alcune delle squadre più forti del torneo. La squadra ha dimostrato anche in questa occasione una crescita che è stata costante per tutta la stagione, ma la cosa più importante è che si siano divertiti e che questa trasferta abbia permesso di stringere i legami del gruppo e appassionarsi a questo sport. Ottima prestazione, siamo molto contenti di loro, sia dal lato tecnico che dal punto di vista del comportamento e attitudinale, quindi bravi bravi!"

UNDER 18/13

20-21.05.23 Torneo Città di Rovato

Settimo posto per la U15

Edo Barbera, coach: “I ragazzi arrivano all’ultima trasferta, di due giorni, della stagione, ottenendo un settimo posto su dodici squadre. Al contrario di quanto possa far intendere il risultato finale, la squadra di Biella gioca ogni partita con il giusto spirito e grinta. Qualificata seconda nel girone al sabato, la domenica si trova nel girone per il quinto-ottavo posto come “intruso” tra le tre squadre di Milano. Un girone molto equilibrato, con risultati molto vicini tra di loro, finendo settimo per differenza punti. Si vede tutto il lavoro svolto durante l’anno e gli enormi passi avanti fatti durante la stagione, della quale tutto il team tecnico è molto orgoglioso”.

Primo posto per la U13

Giacomo Foglio Bonda, coach: “Grande torneo per i nostri ragazzi che dopo aver vinto la prima fase del sabato, si sono confermati anche domenica durante le finali conquistando il primo posto. Molto bene la fase difensiva di squadra dove i ragazzi sono stati molto compatti e aggressivi. Ottima la reazione anche dopo la sconfitta con Cus Milano dove i ragazzi hanno tirato fuori tutta la grinta e le forze rimanenti per vincere di squadra le ultime due partite”.