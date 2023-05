Basket femminile, la Bonprix BFB vince la Coppa Piemonte: è in B

Passata la delusione per la semifinale, la Bonprix BFB trionfa nella finale di Coppa Piemonte ed si guadagna la promozione in serie B. Nole cercava di approfittare della condizione psicologica negativa delle biellesi, ma le ragazze di Bertetti sapevano tenere duro giocando una partita di per sé difficile ma con la consapevolezza di essere superiori. Biella, partita in vantaggio con un parziale di 5 a 0, si manteneva sempre avanti nel punteggio ed era fredda soprattutto a controllare le avversarie nei concitati minuti finali.

Ottima prova del capitano Trucano, del cecchino Tombolato, di Habti, sempre pronta a fare a sportellate sotto canestro e di Senesi, ancora una volta monumentale in difesa. Ma la stagione ha visto, oltre alle già citate quattro, una crescita del gruppo in maniera esponenziale. Sempre pronte a dare il contributo Raga, Di Carlo e Bravarone, che si sono sorbite continue trasferte da Ivrea, Lentini che ha macinato un'infinità di chilometri da Casale. E poi Peretti, che si è trovata l'arduo compito di sostituire Trucano come play. Strobino, partita con mille timori, che ha dimostrato di fare sentire la sua presenza in campo. Le giovani Ceria e Bonacci, pochi minuti in campo ma pronte ad aiutare sempre la squadra. E ancora Rabbachin, la più piccola del gruppo, che ha saputo, partita dopo partita, acquisire sicurezza e diventare artefice di giocate importanti dimostrando di avere le qualità per diventare un perno nel futuro del Basket Femminile Biellese.

Importante è stata la collaborazione di tutte quelle giovani, che pur non avendo ruoli di rilievo, hanno permesso alla squadra di allenarsi con costanza. La qualificazione è stata una vittoria di tutta la squadra. Delle ragazze e dei coach, Giampiero Bertetti in primis, ma anche di Lela Merlo ed Enrico Riccini. Una qualificazione tutt'altro che scontata dopo le defezioni di alcune giocatrici della stagione passata. Una qualificazione che ha premiato tanto lavoro e tanto sacrificio di un gruppo compatto, di una grande famiglia che ora può festeggiare la Coppa e il ritorno in serie B.

BONPRIX BFB - PMC NOLE 59 - 54 (15-11/34-28/46-42). Bfb: Habti 10, Senesi 11, Peretti, Lentini, Strobino ne, Guzzon 10, Trucano 9, Tombolato 19, Raga, Di Carlo, Rabbachin, Bonacci ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.