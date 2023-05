Maltempo, Pella: “Solidarietà a colleghi sindaci. Auspichiamo pronto intervento del governo”

“14 vittime, un picco di 36.000 persone sfollate, oltre 300 frane, 600 strade chiuse, 23 corsi d’acqua esondati, 3000 donne e uomini al lavoro per l’emergenza, 1700 volontari, che di ora in crescono specie tra i giovanissimi. Grazie alla Protezione Civile e all’ANA, ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine e all’esercito, ai responsabili delle infrastrutture, a tutti coloro che, insieme ai tecnici e al personale dei comuni, delle province e della Regione Emilia-Romagna stanno intervenendo in questi giorni drammatici”. Lo ha detto Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio a Montecitorio e vice presidente vicario di Anci, intervenendo in Aula all’inizio della seduta.

“La vicinanza espressa dal presidente del consiglio Meloni, che ha scelto di rientrare prima dal G7 in Giappone, è la vicinanza di tutto il Parlamento, che non abbasserà i riflettori su questa tragica alluvione. In Emilia-Romagna – ha proseguito - c’è bisogno di fondi, che il governo ha già assicurato e che stanzierà a partire dal Consiglio dei ministri di domani, ma c’è soprattutto bisogno di misure straordinarie per poterli spendere nel minor tempo possibile senza ritardi e blocchi burocratici. Il presidente Berlusconi segue costantemente l’evolversi della situazione e ha attivato tutto i canali, incluso quello europeo, per assicurare tutto il sostegno possibile per aiutare cittadini e imprese. Come ha dichiarato, di fronte alle immagini drammatiche che vengono dalla Romagna, nessuno sforzo è troppo grande per aiutare quelle popolazioni. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella del Parlamento ai colleghi sindaci che ogni giorno, anche a mani nude, lavorano per la loro comunità. I sindaci sono quelli che non abbandonano i territori e non lasciano mai soli i propri cittadini, fino alla fine, fino a quando non sarà tutto ricostruito”, ha aggiunto Pella, citando i 43 comuni coinvolti nell’alluvione.

“Auspichiamo un pronto intervento del governo e che possa riferire nelle prossime ore in Parlamento”, ha concluso.