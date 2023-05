Italia Viva Biella, Barazzotto: "Galtarossa a Cossato chiede convoca sindaci per la sicurezza del territorio"

“Negli ultimi 80 anni si sono verificati in Italia più di 5.400 alluvioni e 11.000 frane. Nessuna regione è esente da pericoli di frane e alluvioni. Sono dati che risalgono al 2019, al termine dei governi Renzi/Gentiloni. e che devono essere aggiornati, in peggio. L’Emilia Romagna ne è la dimostrazione. Il 12 Marzo 2014, dopo 19 giorni da Premier, Matteo Renzi presentò il suo programma di governo. Una delle sfide proiettate riportava il titolo “Missione Terraferma” e conteneva i primi obiettivi della struttura della missione che fu chiamata “Italia Sicura”, messa in campo con l’architetto Renzo Piano.

Grazie al piano di Italia Sicura in tre anni sono stati investiti 2260 milioni di euro in 1781 opere di cui 891 portate a termine. Risultati straordinari resi possibili non solo dalle risorse economiche che quei governi hanno ritenuto di mettere in campo ma anche attraverso un processo di semplificazione dell’iter burocratico. I sindaci dei nostri comuni hanno molte responsabilità tra cui adottare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) - svolgere, a cura del Comune, l'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

La proposta che il consigliere di Italia Viva di Cossato, Roberto Galtarossa, avanza a tutti gli amministratori, in primis il sindaco del comune Capoluogo, è quella di convocare urgentemente l'assemblea dei sindaci che si identifica in una riunione degli appartenenti a una collettività per discutere problemi di interesse comune (in questo caso la sicurezza del nostro territorio) e assumere decisioni consapevoli".