Circolo Sub Biella, fine settimana di esami, FOTO

Fine settimana di esami per il Circolo Sub Biella. I corsi Apnea e ARA 2022/2023 del CSB si sono conclusi con la sessione di esami organizzata nel corso del weekend all’Isola d’Elba. Il gruppo biellese contava oltre 120 partecipanti tra istruttori, allievi e accompagnatori. Nonostante la meteo non bellissima, è stato possibile completare le sessioni di esame che prendevano per gli allievi ARA di 1° e 2° grado 4 immersioni e per gli allievi dei corsi di apnea discese fino a 30 metri nei meravigliosi fondali dell'Isola. Tutti i candidati hanno superato le prove con successo.