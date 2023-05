Transumando 2023, è partito il conto alla rovescia

Per chi ama la montagna in tutte le sue accezioni, le escursioni naturalistiche e le tradizionali attività pastorali, domenica 28 maggio c’è un appuntamento da non perdere: la 23a edizione di Transumando, la manifestazione che accompagna la mandria di Walter e Lauro Crosa nella sua salita ai pascoli dell’Alta Valsessera.

Le oltre 200 bovine, partite nella notte da Brusnengo, raggiungeranno Bocchetto Sessera per poi entrare in Alta Valsessera, dove rimarranno per tutta l’estate. La soluzione più comoda è di attendere la mandria a Bocchetto Sessera, dove transiterà verso le 9 della mattina, e poi seguirla nella discesa verso la Piana del Ponte. Qui le mucche sosteranno per circa un’ora cosicché il pubblico avrà modo di ascoltare la prima esibizione del Gruppo Ticinese di Corno delle Alpi (una seconda avrà luogo nel pomeriggio all’Agriturismo Moncerchio).

A conclusione del concerto, quando le bestie riprenderanno il cammino, il pubblico potrà scegliere di rientrare al Bocchetto o, in occasione della Giornata Nazionale delle Miniere, di usufruire di una visita guidata al sito archeominerario di Rondolere e terminare la mattinata con il pranzo negli agriturismi dell’Oasi Zegna. I più allenati potranno invece riprendere a seguire la mandria fino a Campelli di Sopra, l’alpeggio di destinazione.Il Rifugio Piana del Ponte resterà aperto sin dalla mattinata e per pranzo (per prenotazioni: Alessandra 3663976595), così come l’Agriturismo Alpe Moncerchio, dove per tutto il giorno si svolgerà la Festa di inizioestate (per prenotazioni: Giada 339 7289682).

Per ulteriori informazioni consultare i siti e i social di DocBi e Oasi Zegna.