Sfilate, animazioni, mercatini, tornei: grande festa al Villaggio Trossi di Vigliano

Sabato 27 e domenica 28 maggio, avrà luogo, a Vigliano Biellese, la festa al Villaggio Trossi di Via Serpentiero. Il programma di “Vivigliano 2023” prevede animazioni per ragazzi nel pomeriggio di sabato dalle 15 e sfilata di moda (ore 21) con modelle sulle moto Harley Davison, che verranno in seguito esposte; a seguire sarà possibile partecipare allo spettacolo con le spade luminose.

Domenica 28, a partire dalle 10, si terrà il mercatino degli hobbisti lungo le vie del Villaggio Trossi. Durante il corso della giornata sarà possibile partecipare al torneo di pallavolo con l’Associazione sportiva Vigliano Volley e a seguire la sfilata di personaggi cosplay.Per entrambe le giornate la Pro Loco metterà a disposizione il servizio bar e di ristorazione.