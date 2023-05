Sabato c'è “Biella gioca in giro”, l'invito di CNA, FOTO e VIDEO

“Biella gioca in giro” vuole essere una forma di restituzione a bambini e ragazzi per i due anni di pandemia, in cui il loro mondo, fatto di giochi, sport, esperienze e interazioni, è stato fortemente limitato dagli adulti. Un po' di leggerezza, in poche parole, anche per le famiglie, che hanno dovuto sopportare il peso dei lockdown e del disagio (fisico, e spesso anche psicologico) che questi hanno causato ai più giovani.

Questa è l'idea forte intorno alla quale il Gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione di CNA Biella ha organizzato la manifestazione itinerante dal titolo “Biella gioca in Giro”, in calendario sabato 27 maggio prossimo dalle 14.30 alle 18.

La presentazione dell'evento è stata nella mattina di oggi 22 maggio in CNA. “E' il primo evento organizzato dal gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione – ha spiegato il presidente Gionata Pirali - , e la novità è che si è voluta coinvolgere l'intera città, non solo quello che viene sempre definito centro, che per noi è troppo ristretto, attorno a via Italia. Altra novità è che si tratta di un evento itinerante che coinvolge diverse associazioni e che non vuole restare un progetto isolato, ma lo riproporremmo anche nei prossimi tre anni”. Il Presidente ha anche ringraziato gli Alpini per la loro importante collaborazione. Presente in loro rappresentanza Filippo De Luca. “Noi per l'organizzazione di questi eventi – ha concluso Pirali - siamo alle prime armi, loro sia a livello locale che nazionale sono avanti a noi, hanno quell'esperienza che a noi ancora manca”.

A entrare nel dettaglio è stato il direttore CNA Valentina Gusella: “L'evento sarà dalle 14,30 alle 18 e ci si muoverà a bordo di due trenini sponsorizzati dai commercianti biellesi che collegheranno Biella-Sud (viale Roma) con Biella-Nord (Giardini Zumaglini e piazza Martiri) per favorire gli spostamenti delle famiglie. Bambini e ragazzi potranno collezionare i tre adesivi che servono a completare gli spazi inclusi nella medaglia che ognuno di loro riceverà all’inizio delle attività. Saranno tre i punti fisici all’interno dei quali i concorrenti riceveranno uno “spicchio di medaglia” (Merceria Paillettes in viale Roma 1; Crea – Laboratorio di interni in via Bertodano 1; Casalinghi Zanotti in piazza Primo Maggio). In piazza Adua, all’interno dello spazio gestito dagli Alpini, sarà posizionato un podio in cui tutti i piccoli partecipanti potranno fare una foto”.

Entusiasta Andrea Barbera, Presidente del Gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione: “Come Gruppo abbiamo deciso di organizzare un evento per bambini e ragazzi ma anche per le famiglie, visto che si arrivava da un periodo particolarmente lungo e brutto come quello del Covid. E quindi abbiamo pensato di fare in modo che tutti insieme, adulti, bambini e ragazzi, possiamo sperimentare qualcosa di nuovo per provare a far emergere i nostri talenti: a partire dallo sport per arrivare ai vari laboratori musicali, di disegno e pittura. In questo modo, ognuno può trovare qualcosa in grado di “farlo evadere” dalla quotidianità e quindi dalla routine, aiutandoci a migliorare la nostra percezione di benessere fisico e mentale”.

Inclusione e sostenibilità saranno parole d'ordine importanti. La prima sarà “sponsorizzata” da Sportivamente, mentre la seconda sarà garantita dall’Associazione Onda Verde, che si occuperà della corretta raccolta dei rifiuti, e da un QR code (già attivo!) con l’intero programma per evitare lo spreco di carta.