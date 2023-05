NuovaMente, due incontri con Roberto Giovagnoni e Ariela Tasca

L’associazione culturale biellese NuovaMente organizza due eventi ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria . Giovedì 25 maggio alle ore 21,00 – “Al di là del varco” con Roberto Giovagnoni, ricercatore spirituale: “Cosa vuol dire intraprendere un percorso spirituale? Cosa si nasconde dietro al termine Spiritualità? Possiamo rischiare la generalizzazione e la banalizzazione scettica volta a ridurre tutto ciò che è definibile Spirituale come frutto di eccentricità, tematiche psicologiche o visioni/allucinazioni, oppure perderci in sterili dibattiti di natura filosofica, esoterica o teologica”.

Alla conferenza seguirà il seminario domenica 4 giugno – ore 9,15-17,30 - contributo 30 euro e il ricavato andrà alla Mensa del Povero di Biella. Sabato 27 maggio alle ore 15,00 presentazione del libro Montresor con la scrittrice biellese Ariela Tasca: “ In una soleggiata mattina di metà maggio Divina Arnò, libraia di Biella dal carattere indipendente e risoluto, riceve una chiamata da Parigi. E il notaio dell'eccentrica prozia di Divina, Sophie Deshayes, che ne comunica l'improvvisa scomparsa alla veneranda età di novantatré anni. Dato il profondo affetto che la legava a zia Sophie, Divina parte per Parigi per partecipare al funerale insieme a Lizzie, parrucchiera di fiducia, nonché sua grande amica. Ciò che si prospettava come una triste permanenza, però, si rivela un soggiorno pieno di sorprese”.