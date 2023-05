Magiche imperfezioni, Micol Caldi si racconta nel suo libro a Sordevolo

“Magiche imperfezioni” è un testo raro e prezioso, che prende il cuore e la pancia di chi lo legge. E che soprattutto è destinato a restare appiccicato all’anima a lungo, forse per sempre. Micol Caldi ha infatti deciso di mettere nero su bianco la sua vita, raccontando in prima persona la malattia, i lutti e i dolori che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, senza tralasciare alcunché.

Il testo, però, oltre a strappare molte lacrime, conquista fin dalle prime battute. Perché l’autrice, biellese, 49 anni, insegnante d’italiano, impreziosisce quanto il destino ha riservato a lei e alla sua famiglia con ricordi, aneddoti, citazioni, racconti divertenti, poetici e spesso folgoranti. Un testo che non fa sconti con il lettore, costretto a immedesimarsi e misurarsi con le sfide che la mamma di due bambini ha dovuto affrontare, anche dal letto d’ospedale dove è stata ricoverata. Le pagine rappresentano quindi un’ancora di salvezza per i giorni bui, che ora sono come bendaggi su ferite mai del tutto rimarginate. C’è dunque tutto, dentro le pagine del volume che sarà presentato nella biblioteca comunale di Sordevolo.

I ricordi d’infanzia, l’amore per il marito e la sua famiglia ma anche le ricette scambiate tra pazienti del medesimo letto ospedale, tra un esame e un ricovero. Le oltre trecento pagine sono quindi un diario onesto e disincantato di una catastrofe esistenziale, le cui ragioni sono indagate ovunque (la fede, la ragione, il destino) con una forza emotiva e spirituale che toglie il fiato. “L’unica cosa da fare è salvare la nave durante la tempesta. Questo pensavo quanto scrivevo”. Dice, ora, ad opera conclusa, Micol Caldi. Che aggiunge: “La nave è malridotta, mezza squarciata, le vele sgualcite, il timone sbrindellato, ma sono ancora tutti vivi e il vento ha attenuato la sua forza distruttiva. Non è ancora diventata bonaccia, ma prima o poi lo farà. Da questa esperienza nessuno ritornerà come prima, sarà illuminato da una nuova luce, nutrito di uno spirito più forte”.

Parole struggenti, cui non serve commento. Bertolt Brecht ha scritto: “Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili”. Siamo sicuri che il poeta tedesco, se avesse conosciuto Micol Caldi, avrebbe dedicato a lei queste evocative parole. La presentazione del libro è programmata per venerdì 26 maggio (ore 20,30).