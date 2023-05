Al Rifugio degli Asinelli concerto esperienziale su prato con Emiliano Toso

Domenica 28 maggio, presso la sede de Il Rifugio degli Asinelli, via per Zubiena 62 a Sala Biellese, Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista compositore, terrà un concerto con pianoforte.

Musica di cui beneficiano anche i nostri animali residenti, tanto da aver intrapreso dall’aprile 2021 un percorso per abbassare i livelli di reattività dei nostri muli, salvati da un sequestro, proprio utilizzando le composizioni di Emiliano.

I cancelli del Rifugio saranno aperti già dalle 14.30 per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto. Lo staff accompagnerà infatti in visita guidata le persone che avranno piacere di conoscere meglio i nostri meravigliosi ospiti dalle lunghe orecchie. Le visite sono libere e gratuite e della durata di circa un’ora, con partenza dei gruppi alle 14.45, 15 e 15.15.

Il concerto esperienziale a 432 Hz si terrà tra le 17 e le 19 su prato: consigliamo quindi a tutti di portare con sé una coperta. Ci teniamo ad esprimere un sentito ringraziamento a Lauretana per aver aderito come sponsor alla nostra iniziativa.