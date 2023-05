“A scuola dai fiumi” la nuova edizione di Teatri Tascabili

Riparte l’invasione dei Teatri Tascabili con una serie di appuntamenti a sorpresa: alla mensa dei popoli, nelle fabbriche, sui muri delle scuole, in classe e per vie e piazze dei comuni del biellese.

Teatri Tascabili è un festival diffuso nato nel 2017 che invade tutte le valli di Biella e provincia con concerti, spettacoli, danza, meditazione, arte coinvolgendo quest’anno oltre 12.000 spettatori di tutte le età. Un format innovativo che prevede che teatro, danza, musica, arte arrivino direttamente al pubblico portando oltre 100 interventi artistici gratuiti in scuole, fabbriche, palazzi storici, parchi, biblioteche, skate-park, centri tossicodipendenze… Questa edizione 2023 si chiama “A scuola dai fiumi” e prevede 6 azioni che toccano pubblici eterogenei per arrivare a tutti: Progetto scuole, Progetto fabbrica, La valle incantata, Progetto Ospedali, Progetto Ali Libere, Territori Teatrali. Sempre più Teatri Tascabili si va delineando come un vero e proprio presidio culturale itinerante per tutte le valli del biellese. Un format innovativo estremamente versatile che legge le necessità del territorio e le soddisfa con una nuova formula.