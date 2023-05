Maltempo a Mongrando, blackout e disagi alla corrente in alcune vie e quartieri

Domenica da dimenticare per molti residenti di Mongrando che, intorno alle 18.30 di ieri, 21 maggio, hanno cominciato a segnalare problemi alle linee elettriche, danneggiate dalle intense precipitazioni della giornata.

A rimanere senza luce fino a dopo la mezzanotte le vie Martiri e La Marmora. Luci a intermittenza, invece, in via Roma e in alcune zone di Curanuova. In tilt anche il semaforo del paese. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici preposti per il ripristino della fornitura di energia elettrica.

"Ho ricevuto parecchie telefonate di cittadini tra ieri e stamattina e le segnalazioni sono state diverse - commenta il sindaco Antonio Filoni - Ora, fortunatamente, è tornato tutto alla normalità".