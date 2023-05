Gravissimo incidente motociclistico a Curino. Un uomo ha perso la vita - foto Baù per newsbiella.it

Aggiornamento delle 16 50:

Il motociclista deceduto, un uomo di 58 anni, faceva parte di un gruppo di centauri francesi. Al momento la zona è presidiata dai Carabinieri e tutti i testimoni sono in caserma per le deposizioni del fatto.

Ore 15.20:

Le notizie sono al momento frammentarie e non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita un motociclista che, uscito di strada, si è schiantato contro una pianta ed ha perso la vita. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

Seguiranno aggiornamenti