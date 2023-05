Attenzione, possibile presenza di esche avvelenate in zona via Mazzini, via del Ciotto e via Silvio Bozzalla.

È quanto ha riportato il comune di Coggiola che raccomanda di “prestare attenzione agli animali domestici. Inoltre, nella conduzione dei cani, oltre all'uso del guinzaglio, si consiglia l'uso della museruola al fine di evitare l'ingerimento accidentale di sostanze pericolose per l'animale. Si invita a segnalare al Comune bocconi sospetti rinvenuti”.